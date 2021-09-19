بالأبيض.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت النجمة صبا مبارك، متابعيها صورة في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت صبا مبارك باطلالة مبهجة مرتدية بدى عاري الكتفين ومكشوف الصدر، مع بنطال أبيض وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.



يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.



وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.