المصري الديمقراطي الاجتماعي يفتتح مقرات جديدة بالمنصورة ومنية النصر

افتتح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس مقرين جديدين بمحافظة الدقهلية ، الأول بمنية النصر، والثاني بمدينة المنصورة.



حضر الافتتاح رئيس الحزب فريد زهران والمهندس باسم كامل نائب رئيس الحزب، والمهندس أشرف حلمي القائم بأعمال أمين التنظيم.



كما حضره المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، و الدكتور فريدي البياضي، و الدكتور محمد طه عليوة والنائبة سناء السعيد، والنائبة أميرة صابر قنديل، أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب ولفيف من قيادات وكوادر الحزب بعدد من الأمانات المركزية والجغرافية.



كان في استقبالهم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والمهندس حسني محمود، القائم بأعمال أمين الدقهلية.



كما حضر الافتتاح عدد من نواب المحافظة بالبرلمان، وقيادات المجتمع المدني والمهتمين بالعمل السياسي بالمحافظة.



جدير بالذكر أن الحزب افتتح عددا من المقار الجديدة في الفترة الأخيرة، منها مقرات بالمنوفية والفيوم وشبرا الخيمة، وسيقوم قريبا بافتتاح مقرات بالقناطر الخيرة وكفر الشيخ.