مع ارتفاع إصابات كورونا.. تحذير عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة

أطلقت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للشون الأبحاث، تحذير عاجل من ارتفاع نسبة الاصابة بفيروس كورونا في مصر، متابعة ان مصر تشهد تطورات سريعة في الإصابة بكورونا.

وأضافت نهى عاصم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الموجة الحالية ستكون أقل شراسة، خاصة أن هناك نسبة من التلقيح بين المواطنين.

وتابعت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للشون الأبحاث، أن الإعداد ستكون متزايذة ومعدلات الوفيات ودخول المستشفى ستكون أقل حدة من الموجات السابقة.

أكملت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للشون الأبحاث، أن اللقاحات فعالة في التعامل مع تحورات فيروس كورونا وعلى الجميع معرفة هذا الأمر، متابعا أن علينا الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.