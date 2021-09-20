سعر الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 20-9-2021

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 سبتمبر وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلى الكويتي اليوم الإثنين نحو 21.49 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم الإثنين نحو 21.52 جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى الامارات دبي الوطنى اليوم الإثنين نحو 21.54جنيه للشراء و 21.65 جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك التعمير و الاسكان ، اليوم الإثنين نحو 21.66 جنيه للشراء و 21.89 جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك المصري للتنمية الصادرات اليوم الإثنين نحو 21.64جنيه للشراء و 21.83 جنيه للبيع.



استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين عند 21.49 جنيه للشراء 21.68 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الإثنين نحو 21.52 جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( قطر الوطني، كريدى اجريكول،فيصل الإسلامي،بلوم ، الكويت الوطنى،العربى الافريفي، الأهلى المتحد، المشرق، التنمية الصناعية) نحو 21.50جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الإثنين نحو 21.46 جنيه للشراء و 21.75 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الإثنين نحو 21.47 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الإثنين نحو 21.47 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني بنوك( قناة السويس، عودة) مقابل الجنيه المصرى نحو 21.49 جنيه للشراء و 21.77جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.