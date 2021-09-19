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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة تكشف أسباب زيادة أسعار الفواكة والخضروات

صدى البلد

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، سبب زيادة أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه خلال الفترة الماضية، قائلا:" الفاصل بين العروات السبب في زيادة الأسعار".

وتابع القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" نرصد كل أراء المواطنين بشأن إرتفاع الأسعار، مضيفا:" نسعي لربط المستهلك بالمنتج للقضاء علي إرتفاع الأسعار".

وأوضح القرش:" هناك العديد من المنصات الإلكترونية التي توفر المنتجات للمواطنين بدون وسيط، مردفا:" لدينا 400 منفذ نضخ بها العديد من السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكمل:" الدولة أنشأت 100أللف فدان صوبات زراعية لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين".

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