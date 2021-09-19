الزراعة تكشف أسباب زيادة أسعار الفواكة والخضروات

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، سبب زيادة أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه خلال الفترة الماضية، قائلا:" الفاصل بين العروات السبب في زيادة الأسعار".

وتابع القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" نرصد كل أراء المواطنين بشأن إرتفاع الأسعار، مضيفا:" نسعي لربط المستهلك بالمنتج للقضاء علي إرتفاع الأسعار".

وأوضح القرش:" هناك العديد من المنصات الإلكترونية التي توفر المنتجات للمواطنين بدون وسيط، مردفا:" لدينا 400 منفذ نضخ بها العديد من السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكمل:" الدولة أنشأت 100أللف فدان صوبات زراعية لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين".