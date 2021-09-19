شعبة الخضروات: تحميل تكلفة المحاصيل الزراعية التالفة على المواطن

أحمد موسي يمازحه: المكسب ليكم

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات، سبب زيادة أسعار الفواكه والخضروات خلال الفترة الأخيرة.

وقال النجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة " صدى البلد"، أن أسعار المحاصيل الزراعية تتأثر بالعرض والطلب، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات أثر على كمية إنتاج بعض المحاصيل.

وأوضح حاتم النجيب: "سعر الطماطم يتراوح من 3 إلى 6 جنيهات في سوق العبور، ونسبة التالف من أسباب ارتفاع الأسعار".

وأجاب النجيب علي سؤال الإعلامي أحمد موسي، هل يتحمل المواطن تكلفة التالف من المحاصيل الزراعية: "نعم لأن تاجر التجزئة لديه مسؤوليات يتحملها»، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطماطم بسبب قلة الكمية المنتجة بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية.

ووجه الإعلامي أحمد موسي حديثه لنائب رئيس شعبة الخضروات مازحا:" إنتو اللي بتاخدوا المكسب في الآخر ومتقلقش من الضرائب".

