أول تعليق من حازم الببلاوي بعد رفض دعوى محمد صلاح سلطان ضده

علق الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على رفض دعوى الإخواني محمد صلاح سلطان ضده.

وقال الببلاوي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الإخواني الإرهابي محمد صلاح سلطان هدفه تحريك الرأي العام الغربي ضد مصر لكن طلبه لم يكن مقنعا أمام القضاء الأمريكي".

وتابع حازم الببلاوي: "الإخواني محمد صلاح سلطان كان يهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية من دعوته أمام القضاء الأمريكي".

وأضاف الببلاوي: “اختارت محاميا للدفاع عني أمام القضاء الأمريكي وحكم القضاء الأمريكي تأكيد أن الإخواني الإرهابي محمد صلاح سلطان كان يبحث عن مصالح شخصية”.

وحول الأوضاع الاقتصادية في مصر، أشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الدولة المصرية تعطي الأمل للجميع وأن لدينا مستقبل مشرق فمصر أصبحت جاذبة للاستثمارات بعدما حققت إصلاحات اقتصادية كبيرة.

واختتم حديثه: "لدينا استقرار في الأوضاع السياسية ومصر جاذبة للاستثمارات والمجتمع الدولي لديه ثقة فى مصر خاصة فى ظل الاستقرار الذي نعيشه.



ورفضت محكمة بأمريكا دعوى الإخواني الإرهابي محمد صلاح سلطان ضد حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق في ظل امتلاكه حصانة دبلوماسية بموجب منصبه بالبنك الدولي تمنع محاكمته.

