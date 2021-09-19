الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا ويخطف الفوز

خطف ريال مدريد فوزاً قاتلاً أمام فالنسيا، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

وذلك في المباراة التي جمعت ريال مدريد يواجه فالنسيا على ملعب "ميستايا" ضمن مباريات الجولة الرابعة لليجا.

وافتتح هوجو دورو الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وتمكن فينيسيوس جونيور من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 86، قبل أن يخطف كريم بنزيما هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 10 في المركز الثالث.