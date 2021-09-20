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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نهايات أثار الجدل.. شقة 6 وبين المساء والأرض ودكان شحاتة.. الأبرز

مسلسل شقة 6
مسلسل شقة 6

أثار بعض مشاهد النهايات فى الأعمال الفنية حالة من الجدل الواسع بين الرافض والقبول حتى وصل هذا الجدل الى أن صناع العمل من الممثلين ولعل ابرز النماذج مسلسل “شقة 6” والذى لقى مشهد النهاية حالة من الجدل الواسع بين فريق العمل والمؤلف والمخرج. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز الاعمال التى شهدت نهاياتها حالة من الجدل الواسع. 

شقة 6  

عرضت منصة "شاهد vip" الحلقة الأخيرة من مسلسل "شقة 6" بطولة روبي وأحمد حاتم.

وما أن انتهى عرض المسلسل وبدأت أزمة كبيرة تثار بعد حديث المؤلف محمود وحيد، أحد كتاب العمل أن النهاية قد تم تغييرها من قبل مخرج العمل محمود كامل.

وكتب محمود وحيد عبر حسابه على Facebook إن النهاية التي كتبها مختلفة تماما عن التي عرضت ووصفها بـ"المؤسفة" وأنه لن يكتب الجزء الثاني من المسلسل، لمعرفة تصريحاته كاملة من خلال هذا اللينك

ولم يقف المخرج محمود كامل صامتا أمام هذه الاتهامات، ورد عليها وقال إن هدفه في هذا المسلسل أن الجمهور يفكر ويتسأل ويكون هناك حالة جدل ومناقشات، وهو ما حدث طوال حلقات المسلسل.

وتابع محمود كامل مؤكدا أنه يحفظ حقوق الجميع ولكن هناك من يدعي يعض الأمور غير الصحيحة قائلا: "في ناس مدعيين أنهم كتبوا وهما مكتبوش ولا حاجة، هما عملو فكرة وكانت النتيجة اللي مكتوبه وحشه جدا، وأنا استعنت بناس عشان تكتب فعلا وتعمل حاجه أحسن بكتير، وأنا بحفظ حق الناس كويس أوي، لأن بحب وبخاف ربنا وضميري أهم حاجه عندي، ولن أرد على ما قيل".

أما الجمهور فانقسمت آرائه، البعض وجد النهاية سيئة ولم يفهموها، فيما وجد آخرون أنها النهاية المناسبة لفكرة المسلسل فليس من الطبيعي أن تكون النهاية سعيدة ولا تتأثر بطلة العمل "إنجي" بكل ما تعرضت له.

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مسلسل بين السماء والارض 

بينما حرص النجم هاني سلامة الرد على تعليقات جمهوره بعد نهاية مسلسل "بين السما والأرض"، بسبب النهاية المأساوية لأبطاله، مؤكدا إنه كان يختلف مع مخرج المسلسل ماندو العدل في البداية لرؤيتهما في النهاية، مؤكدا إنه كان يريد أن تكون النهاية مفتوحة ليترك مساحة لخيال المتفرج.

وقال هاني سلامة في فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"الناس بتعلق أن نهاية المسلسل كانت كئيبة.. الحقيقة كان في جدل بيني وبين المخرج عليها.. من وجهة نظري كممثل كنت حابب أن يبقي في نهايتين وعلي المتفرج يشوف الناس دي تستحق تخرج أو تموت".

وتابع :"ولكن ده مش بيبقي قرار الممثل ..بيبقي رؤية المحرج وهو شاف أن كدة هتبقي نهايته أحسن".

وشكل مسلسل "بين السما والأرض" عودة قوية للنجم هاني سلامة لجمهوره بعد غياب  وهو المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائى تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.

فيلم دكان شحاته 

بينما مشهد نهاية فيلم “دكان شحاته” الذي يحذر المصريين من الفوضى الشاملة وسطوة الجماعات المتزمتة والبلطجية والصراع بين الشعب والشرطة بحلول عام 2013 إذا استمرت الأحوال على ما هي عليه الآن، وكان سببا رئيسيا في رفض الرقابة في مصر للفيلم وإصرارها على حذف المشهد قبل منح الفيلم تصريحا بالعرض، ما حصل عليه من خلال لجنة أمنية. 

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