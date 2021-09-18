خاص .. تعرف على النهاية الحقيقية لمسلسل روبي شقة 6

أكد مصطفى يوري، المنتج الفني وصاحب قصة مسلسل “شقة 6” لـ روبي، تغيير نهاية المسلسل بدون علمه أو علم المؤلفين.

وكشف مصطفى يوري، عن النهاية الحقيقية للعمل قائلاً: “مكنش فيه مشهد مستشفى المجانين لأن روبي مش مجنونة ومش بيتهيألها اللي بيحصل .. المفروض إن أخر حلقة بتتقفل على العيد ميلاد بتشوف صورة زياد وبيظهر بيقفل النور ويفتحه فبنعرف انه عايش .. وتخلص على كدة ونعرف ان فيه جزء ثاني للعمل”.

وعن سؤاله كيف تم تصوير المشهد الأخير الغير حقيقي بدون علم روبي قال: “ده مشهد كان فلاش باك والمخرج استعان بيه في النهاية بدون علم روبي .. روبي شخصية ملتزمة جدا .. بتيجي ف ميعادها وتمشي ف ميعادها ومكنتش بتتدخل ف اي حاجة خالص.. وسمعت اقاويل ان المخرج عايز يعمل جزء تاني بطولة هيفاء وهبي".

مسلسل " شقة 6 “ ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبي دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية، وهو من تاليف ورشة كتابة مكونة من 4 مؤلفين هم سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب”.