بعد إثارة النهاية للجدل.. تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة من شقة 6

طرحت منصة شاهد صباح اليوم الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل " شقة 6 " للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان 2021.

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبى دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

وجاءت أحداث الأخيرة مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعى حيث وجد البعض ان النهاية جاءت مبهمه .

وشهدت احداث الحلقة 15 القبض على صلاح عبد الله والقاءه فى السجن ، بينما تم الافراج عن شقيقه محمود البزاوى .

بينما فاقت أبنة أحمد حاتم من الغيبوبة ، أما روبى فقد قامت بإشعال النيران فى نفسها فى محاولة من التخلص من شبح ملك قورة ، بينما كان المشهد الأخير أثناء تواجدها برفقة جارتها سما إبراهيم فى مستشفى الامراض العقلية .

أحداث الحلقات الأخيرة :



وشهدت احداث الحلقه الـ 14 العديد من الأحداث منها اكتشاف أن صلاح عبد الله يعمل نفقا بين غرفته وشقه بطلة العمل روبي حتي يثير الرعب في نفسها مما يجعلها تترك الشقه التي كانت ملكا له .

كما كشف الأحداث قيامه بقتل ممدوح زوح صباح ( سما إبراهيم ) أثناء مشاجرته مع حمزة العلي ، وجعله يعتقد أن الأخير هو من قام بقتله.

وشهدت الحلقة الـ 13 من العمل العديد من الأحداث ومنها الكشف عن ان نجل زاهى “ صلاح عبد الله ” انفق العديد من الأموال من أجل التنقيب عن الآثار ، مما ادى الى وجود خلافات مع شقيقه .

إما إنجى “ روبى ” فقد أصيبت بالصدمة حين علمت ان جارتها “ ملك قورة ” انتحرت خلال تواجد زياد “ حمزة العلى ” كساكن فى العقار.

فيما قامت صباح “ سما إبراهيم ” بإشعال النيران فى عنبر المستشفى.

قصة مسلسل شقة 6:





تدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.