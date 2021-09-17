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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقة 6 الحلقة 14 .. صلاح عبد الله قاتل زوج سما ابراهيم

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

طرحت منصة شاهد صباح اليوم  الحلقة 14 من مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان 2021.

 

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبى دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.


وشهدت احداث الحلقه الـ 14 العديد من الأحداث منها اكتشاف أن صلاح عبد الله يعمل نفقا بين غرفته وشقه بطلة العمل روبي حتي يثير الرعب في نفسها مما يجعلها تترك الشقه التي كانت ملكا له .

كما كشف الأحداث قيامه بقتل ممدوح زوح صباح ( سما إبراهيم )  أثناء مشاجرته مع حمزة العلي ، وجعله يعتقد أن الأخير هو من قام بقتله.


أحداث الحلقات السابقة :

 

وشهدت الحلقة الـ 13 من العمل العديد من الأحداث ومنها الكشف عن ان نجل زاهى “ صلاح عبد الله ” انفق العديد من الأموال من أجل التنقيب عن الآثار ، مما ادى الى وجود خلافات مع شقيقه .

 

إما إنجى “ روبى ” فقد أصيبت بالصدمة حين علمت ان جارتها “ ملك قورة ” انتحرت خلال تواجد زياد “ حمزة العلى ” كساكن فى العقار.

 

فيما قامت صباح “ سما إبراهيم ” بإشعال النيران فى عنبر المستشفى.

شقة 6 الحلقة 13.. سما إبراهيم تشعل النيران فى المستشفى وصلاح عبد الله ينقب عن الآثار

ينتظر عرض فيلمين.. أحمد علي يكشف كواليس مسلسل شقة 6


 

وشهدت الحلقة الـ 12 من العمل العديد من الأحداث ومنها سقوط ابنة البطل “ أحمد حاتم ” من الشرفة.

 

فيما قامت روبى بالشعور بالصدمة بعد ان اكتشف ان ابنة جارتها “ ملك قورة ” قد توفت منذ عدة شهور ، وما كانت تتحدث معها ما هى إلا شبح .

 

وجاءت أحداث الحلقة 11 مشوقة ، حيث قامت عمة روبى “ عارفة عبد الرسول ” ، بالهروب من المستشفى .

 

الأمر المثير فى الحلقة ان “ عارفة عبد الرسول ” قامت بطرد روبى من شقتها بعد ان أصدرت صوتاً غريباً .

 

إما ابنة البطل “ احمد حاتم ” فقد ذهبت بشكل غامض مع جارة روبى “ ملك قورة ” خارج المنزل دون وجود علاقة معرفة مسبقة بينهم .

 

إما صلاح عبد الله فقد قام بوضع ختم زوج صباح “ سما إبراهيم ” بعد قتله فى شقة شقيقه “ محمود البزاوى ” ، فى محاولة منه لتوريطه فى قضية قتله .

 

قصة مسلسل شقة 6:

 


تدور أحداث مسلسل شقة 6 ،  حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6  روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.  

 

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6  مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها  وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

شقة 6 الفنانة روبي احمد حاتم مسلسل شقة 6 قصة مسلسل شقه 6

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