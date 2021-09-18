دمر النهاية.. مؤلف مسلسل شقة 6 يشن هجوما حادا على المخرج بسبب الحلقة الأخيرة

شن محمود وحيد أحد مؤلفى مسلسل شقة 6 هجوما على مخرج المسلسل ، بعد عرض الحلقة الأخيرة من العمل خلال الساعات القليلة الماضية .

وكتب محمود وحيد مؤلف شقة 6 عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك قائلاً : “ حسبى الله ونعم الوكيل مش النهاية اللى كاتبينها ” .

ثم عاود محمودوحيد مؤلف مسلسل شقة 6 كتابة منشور أخر قائلاً : “ يا جماعة مش دى نهاية المسلسل اللى مكتوبة أوتغيرت وتم العبث فى ورقنا من المخرج ودمر الدراما والنهاية وشكرا ” .

ثم تابع محمود وحيد احد مؤلفى شقة 6 بمنشور أخر قائلاً : “ لن أكتب جزء جديد من شقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة ، التى أخلى مسؤولتى عنها تماماً وشكراً ” .

قصة مسلسل شقة 6:





تدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

مسلسل شقة 6 من بطولة روبى وأحمد حاتم وصلاح عبد الله وملك قورة ومحمود البزاوى وحمزه العلى ومن إخراج محمود كامل .

أحداث الحلقات الأخيرة :



وشهدت احداث الحلقه الـ 14 العديد من الأحداث منها اكتشاف أن صلاح عبد الله يعمل نفقا بين غرفته وشقه بطلة العمل روبي حتي يثير الرعب في نفسها مما يجعلها تترك الشقه التي كانت ملكا له .

كما كشف الأحداث قيامه بقتل ممدوح زوح صباح ( سما إبراهيم ) أثناء مشاجرته مع حمزة العلي ، وجعله يعتقد أن الأخير هو من قام بقتله.

وشهدت الحلقة الـ 13 من العمل العديد من الأحداث ومنها الكشف عن ان نجل زاهى “ صلاح عبد الله ” انفق العديد من الأموال من أجل التنقيب عن الآثار ، مما ادى الى وجود خلافات مع شقيقه .

إما إنجى “ روبى ” فقد أصيبت بالصدمة حين علمت ان جارتها “ ملك قورة ” انتحرت خلال تواجد زياد “ حمزة العلى ” كساكن فى العقار.

فيما قامت صباح “ سما إبراهيم ” بإشعال النيران فى عنبر المستشفى.