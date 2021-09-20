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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد المتعافين من الإدمان يحكي خطورة مخدر الشبو وتدميره للجهاز العصبي.. فيديو

تحرر من الإدمان
تحرر من الإدمان

قال الدكتور  عبد الرحمن حماد المدير السابق لمركز علاج الإدمان بالعباسية ، إن تقرير المخدرات العالمي حتي عام 2009 كان يمكنه معرفة أنواع المخدرات مثل الهروين والمخدرات النباتية  بعد عام 2009 ظهر ما يسمي بالمخدرات المصنعة ومن عام 2009 حتي عام 2018 تم رصد 514 مادة  مخدرة مصنعة ما يعادل تصنيع مادة مخدرة جديدة كل أسبوع .

 

 


واضاف عبد الرحمن حماد خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن التقرير العالمي لعام 2020 اكد أن هناك تعقيد في مشكلة المخدرات ، مؤكدا أن أي شخص الأن يمكنه تصنيع مادة مخدرة مصنعة ، مؤكدا أن كارثة المخدرات المصنعة لم يعد لها حدود .

 


ومن جانبه أوضح احمد يحيي متعافي من الإدمان ، أن هناك أشكال جديدة للمخدرات ظهرت بعد عام 2014 ، مؤكدا أن مخدر الشبو رخيص بسبب زيادة الاستهلاك علية وهذا المخدر يعمل علي تدمير الجهاز العصبي وأول ما ظهر هذا المخدر كان في الصعيد .

 

وتابع احمد ، أن مخدر الشبو له أضرار نفسية كثيرة ويجعل الأنسان بعد تعاطيه مثل الأنسان الألي .

علاج الإدمان الجهاز العصبي المتعافين من الإدمان عبد الرحمن تعافي من الادمان المخدر

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