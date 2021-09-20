أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

توافدت العديد من النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021 للاحتفاء بأعمالهم التلفزيونية وترشيحاتهن الأغلى في مشوارهن، وتألقن في إطلالات مختلفة وألوان زاهية أمام أعين الكاميرات في لوس أنجلوس.

كيري واشنطن

كيت وينسلت

جيليان أندرسون

آنيا تايلور جوي

ظهرت على السجادة الحمراء كل من كيت وينسلت، وسينثيا إريفو، ماندي مور، إليزابيث أولسن، والجميلة كاثرين زيتا جونز، وآنيا تايلو جوي.

وبالتوازي أقيم حفلا آخرا في لندن حضره النجوم الذين لم يتمكنون من السفر بسبب ظروف جائحة كورونا، ومعظمهم من أبطال مسلسل THE CROWN المرشح للعديد من جوائز الإيمي، وعلى رأسهم جيليان أندرسون وأوليفيا كولمان وإيما كورين.

ماندي مور

إليزابيث أولسن

سينثيا إريفو

كاثرين زيتا جونز

تفاصيل حفل إيمي 2021

يحضر حفل إيمي 2021 في نسخته الـ 73 حوالي 500 ضيفا فقط، بعدما كان يحرص الآلاف على التواجد به خلال السنوات الماضية بسبب بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا.

استضاف جيمي كيميل حفل العام الماضي الذي كان افتراضيا بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن هذا العام يستضيفه الممثل الكوميدي سيدريك ذا انترتينر، ويشهد الحدث العديد من العروض الموسيقية والغنائية.

يغيب صناع 3 أعمال سيطرت على جوائز إيمي العام الماضي، بعد اضطرارهم لتأجيل المواسم الجديدة بسبب جائحة كورونا، وهم Succession و Schitt's Creek وWatchmen.

سارو بولسن

إيما كورين

يتوقع الكثيرون أن يفوز الممثل المتوفي مايكل ك ويليامز بجائزة إيمي بعد وفاته، بعدما حظي باحترام كبير عن مسيرته وكانت وفاته عنه عمر 54 عاما صدمة كبيرة لزملائه.

ترشح مايكل ويليامز من قبل لجائزة إيمي لكنه لم يفز بها، وفي حال حصوله على جائزة في حفل الليلة سيكون السابع في الحصول على هذا التكريم عقب الوفاة.

أوليفيا كولمان

قد تحصل كورتني كوكس بطلة مسلسل فريندز على أول جائزة إيمي لها أيضا، بعدما لم توفق في الحصول عليها لمدة 10 سنوات عرض فيها أبرز أعمالها الدرامية.

تفوقت شركة HBO ومنصتها HBO Max في عدد الترشيحات لأعمالها حيث تلقت 130 تنويها، فيما نالت منصة نتفليكس 129 ترشيحا، وجاءت منصة ديزني بلس في المرتبة الثالثة بـ 71 ترشيحا.

أنجيلا باسيت

ومن المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا في حفل الليلة، رغم فرص مسلسل نتفليكس الشهير The Crown وسيطرته على قوائم الإيمي في إشارة إلى توجهه لحصد الجوائز في معظم الفئات الرئيسية، على الرغم من اختلاف فريق التمثيل بين المواسم المتتالية.

ينافس أبطال The Crown بعضهم في قوائم ترشيحات إيمي 2021 لنيل جوائز التمثيل في فئات رئيسية مثلما تضم قائمة أفضل ممثلة في دور رئيسي كل من إيما كورين عن دور الأميرة ديانا، فيما تنافسها أوليفيا كولمان على نفس الجائزة عن شخصية الملكة إليزابيث.