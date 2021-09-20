القائمة الكاملة للفائزين بجوائز إيمي 2021

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز إيمي 2021، بحضور عدد من نجوم الفن والدراما التلفزيونية للاحتفاء بأعمالهم الناجحة.
ظهرت على السجادة الحمراء كل من كيت وينسلت، وسينثيا إريفو، ماندي مور، إليزابيث أولسن، والجميلة كاثرين زيتا جونز، وآنيا تايلو جوي.
وبالتوازي أقيم حفلا آخرا في لندن حضره النجوم الذين لم يتمكنون من السفر بسبب ظروف جائحة كورونا، ومعظمهم من أبطال مسلسل THE CROWN المرشح للعديد من جوائز الإيمي، وعلى رأسهم جيليان أندرسون وأوليفيا كولمان وإيما كورين.
استضاف الحفل الممثل الكوميدي سيدريك ذا انترتينر، وشهد الحدث العديد من العروض الموسيقية والغنائية.
وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزة بجوائز إيمي 2021
أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي
هانا وادينجهام عن مسلسل Ted Lasso
أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي
بريت جولدستاين عن مسلسل Ted Lasso
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود
جوليان نيكولسون عن مسلسل Mare of Easttown
أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود
إيفان بيترز عن مسلسل Mare of Easttown
أفضل كتابة لمسلسل درامي
The Crown
أفضل إخراج لمسلسل درامي
The Crown
أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي
جيليان أندرسون عن مسلسل The Crown
أفضل ممثل مساعد في عمل درامي
توبياس مينزيس عن مسلسل The Crown
أفضل كتابة لمسلسل كوميدي
Hacks
أفضل إخراج لمسلسل كوميدي
Hacks
أفضل ممثلة في عمل كوميدي
جين سمارت عن مسلسل Hacks
أفضل ممثل في عمل كوميدي
جيسون سوديكس عن مسلسل Ted Lasso
أفضل إخراج لمسلسل قصير
The Queen’s Gambit
أفضل كتابة لمسلسل قصير
ميكايلا كويل عن I May Destroy You
أفضل ممثلة في مسلسل قصير
كيت وينسلت عن Mare of Easttown
أفضل ممثل في مسلسل قصير
إيوان مكريجور عن مسلسل Halston
أفضل ممثل في عمل درامي
جوش أوكونر عن مسلسل The Crown
أفضل ممثلة في عمل درامي
أوليفيا كولمان عن مسلسل The Crown
أفضل مسلسل قصير
The Queen’s Gambit
أفضل مسلس لدرامي
The Crown
أفضل مسلسل كوميدي
Ted lasso