القائمة الكاملة للفائزين بجوائز إيمي 2021

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز إيمي 2021، بحضور عدد من نجوم الفن والدراما التلفزيونية للاحتفاء بأعمالهم الناجحة.

ظهرت على السجادة الحمراء كل من كيت وينسلت، وسينثيا إريفو، ماندي مور، إليزابيث أولسن، والجميلة كاثرين زيتا جونز، وآنيا تايلو جوي.

مقدم حفل الإيمي

وبالتوازي أقيم حفلا آخرا في لندن حضره النجوم الذين لم يتمكنون من السفر بسبب ظروف جائحة كورونا، ومعظمهم من أبطال مسلسل THE CROWN المرشح للعديد من جوائز الإيمي، وعلى رأسهم جيليان أندرسون وأوليفيا كولمان وإيما كورين.

استضاف الحفل الممثل الكوميدي سيدريك ذا انترتينر، وشهد الحدث العديد من العروض الموسيقية والغنائية.

وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزة بجوائز إيمي 2021

أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي

هانا وادينجهام عن مسلسل Ted Lasso

هانا وادينجهام

أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي

بريت جولدستاين عن مسلسل Ted Lasso

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود

جوليان نيكولسون عن مسلسل Mare of Easttown

أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود

إيفان بيترز عن مسلسل Mare of Easttown

أفضل كتابة لمسلسل درامي

The Crown

أفضل إخراج لمسلسل درامي

The Crown

أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي

جيليان أندرسون عن مسلسل The Crown

جيليان أندرسون

أفضل ممثل مساعد في عمل درامي

توبياس مينزيس عن مسلسل The Crown

أفضل كتابة لمسلسل كوميدي

Hacks

أفضل إخراج لمسلسل كوميدي

Hacks

أفضل ممثلة في عمل كوميدي

جين سمارت عن مسلسل Hacks

أفضل ممثل في عمل كوميدي

جيسون سوديكس عن مسلسل Ted Lasso

أفضل إخراج لمسلسل قصير

The Queen’s Gambit

أفضل كتابة لمسلسل قصير

ميكايلا كويل عن I May Destroy You

أفضل ممثلة في مسلسل قصير

كيت وينسلت عن Mare of Easttown

أفضل ممثل في مسلسل قصير

إيوان مكريجور عن مسلسل Halston

أفضل ممثل في عمل درامي

جوش أوكونر عن مسلسل The Crown

أفضل ممثلة في عمل درامي

أوليفيا كولمان عن مسلسل The Crown

أفضل مسلسل قصير

The Queen’s Gambit

أفضل مسلس لدرامي

The Crown

أفضل مسلسل كوميدي

Ted lasso