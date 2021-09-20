عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع توجه رسالة بعد تكريمها بـ ايام القاهرة للدراما العربية

حنان مطاوع
حنان مطاوع

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على توجيه رسالة شكر لمهرجان ايام القاهرة للدراما العربية.

 

كتبت حنان مطاوع، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: "شكر خاص لمهرجان " ايام القاهرة للدراما العربية" تكريمي كأفضل ممثلة عن القاهرة كابول .. شكر خاص للدكتورة عبلة الاسود".

يذكر أن قالت الفنانة حنان مطاوع: "حصلت على أفضل ممثلة فى مهرجان الأمل بالسويد عن دورها فى فيلم قابل للكسر، والفيلم ينتمي للسينما المستقلة ويعود للجهود الذاتية وبدون مونتاج، ومتبرعة بأجري فى العمل".

حنان مطاوع تحصل على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان الفضائيات.. شاهد

حنان مطاوع تكشف كواليس مشاركتها في فيلم "قابل الكسر"

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "شاركنا بمجهودنا، والفيلم يحكى عن شابة مصرية تهاجر لكندا ويهاجر لها أهلها وهى مصرية قبطية، والصراع بسبب حبها لبلدها وعندها حب الوطن يجرى فى العروق وصعبة أنها تتركها".

وتابعت: "الفيلم كان جواه مشاعر كبيرة جدا، وبحب الناس المؤمنة وحابة كفاحها اللى من قام بالتمثيل معى بالفيلم، ولديهم رسالة مصدقينها، وكنت هروح 13 ساعة وغيروا المواعيد ومروحتش استلم الجائزة واختارونى من 30 فنانة من إفريقيا".

 

حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع قابل للكسر فيلم قابل للكسر أيام القاهرة للدراما العربية

ترشيحاتنا

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد التراجع عن الاستقالة.. أسامة نبيه يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

ملخص وأهداف فوز ريال مدريد المثير علي فالنسيا|فيديو

واشنطن بوست تكشف معلومات جديدة حول الخلاف الأمريكي الفرنسي

الجداد يعملوا إيه؟.. عفاف راضي تكشف نصيحتها لابنتها مي كمال بعد دخول مجال الغناء

أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ