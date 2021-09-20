حنان مطاوع توجه رسالة بعد تكريمها بـ ايام القاهرة للدراما العربية

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على توجيه رسالة شكر لمهرجان ايام القاهرة للدراما العربية.

كتبت حنان مطاوع، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: "شكر خاص لمهرجان " ايام القاهرة للدراما العربية" تكريمي كأفضل ممثلة عن القاهرة كابول .. شكر خاص للدكتورة عبلة الاسود".

يذكر أن قالت الفنانة حنان مطاوع: "حصلت على أفضل ممثلة فى مهرجان الأمل بالسويد عن دورها فى فيلم قابل للكسر، والفيلم ينتمي للسينما المستقلة ويعود للجهود الذاتية وبدون مونتاج، ومتبرعة بأجري فى العمل".

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "شاركنا بمجهودنا، والفيلم يحكى عن شابة مصرية تهاجر لكندا ويهاجر لها أهلها وهى مصرية قبطية، والصراع بسبب حبها لبلدها وعندها حب الوطن يجرى فى العروق وصعبة أنها تتركها".

وتابعت: "الفيلم كان جواه مشاعر كبيرة جدا، وبحب الناس المؤمنة وحابة كفاحها اللى من قام بالتمثيل معى بالفيلم، ولديهم رسالة مصدقينها، وكنت هروح 13 ساعة وغيروا المواعيد ومروحتش استلم الجائزة واختارونى من 30 فنانة من إفريقيا".