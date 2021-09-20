بعد التراجع عن الاستقالة.. أسامة نبيه يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

وجه اسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد العدول عن الاستقالة من منصبة خلال الايام الماضية

وقال نبيه عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "كل التحيه والتقدير والاحترام لأعضاء اللجنه المكلفه بإداره شئون نادي الزمالك التي تتحمل أعباء لاحصر لها".

وأضاف المدرب العام للزمالك: "نعلم كلنا مدي المسئولية الكبيرة التي تقع علي عاتق الجميع داخل النادى والوقوف دائما جماهير وإدارة وأجهزة فنية ولاعبين خلف الكيان العظيم لحصد البطولات وتحقيق الإنجازات دائما".

وشدد أسامة نبيه: "شكر خاص لجماهير نادى الزمالك العظيمة التي تضرب دائما مثالا رائعا في حبها وعشقها ودعمها الدائم للكيان، وكلنا دائما خلف نادى الزمالك العظيم".

أسامة نبيه يتراجع عن الاستقالة

أجري أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتصالاً بحسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي لإخطاره بالعدول عن الإستقالة التي تقدم بها المدرب العام مؤخرا.

شهدت الساعات القليلة الماضية تدخل عدد من الشخصيات البارزة بنادي الزمالك لحسم ملف عودة أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنصبه، يأتي ذلك أيضا بعد تدخل اللاعبين لاقناع نبيه بالاستمرار في منصبه.