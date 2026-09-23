ياسر قورة: كلمة مصر بالأمم المتحدة أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي

أشاد النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بكلمة مصر التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الأمم المتحدة، مؤكدًا أنها عكست ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وتمسك القاهرة بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وقال قورة، في تصريحات صحفية، إن كلمة رئيس الوزراء حملت رسائل واضحة للمجتمع الدولي بشأن ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إلى جانب التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أن الموقف الذي عبّرت عنه مصر أمام المجتمع الدولي يجسد استمرار دور القاهرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق الفلسطينية وتفتح الطريق أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

تكثيف التحركات الدولية

وأشار قورة إلى أهمية تكثيف التحركات الدولية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية لإنهاء الصراع وإحياء المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين.

وأكد قورة أن طرح مصر للقضية الفلسطينية بقوة أمام المحافل الدولية يعكس تمسك الدولة المصرية بثوابتها ومواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققان دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى كلمة مصر خلال فعاليات القمة المعنية بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.