إيمي 2021.. تكريم الممثلة الأمريكية ديبي ألن عن مجمل أعمالها

حصلت الممثلة والمخرجة والمغنية الأمريكية ديبي ألن على جائزة إيمي عن مجمل أعمالها ومشوارها الفني في حفل توزيع جوائز إيمي 2021.

صممت ديبي ألن خلال مشوارها الفني العديد من الرقصات لفنانين مثل مايكل جاكسون وماريا كاري، وجيمس إيرل، وجانيت جاكسون، وقدمت العديد من الأدوار التمثيلية الناجحة.

وأهدت ديبي ألن جائزتها إلى النساء في جميع أنحاء العالم، ووجهت رسالة لمن يواجهن أوضاعا صعبة في أفغانستان، وقالت خطبة تشجيعية للجميع للمعافرة لتقديم قصصهم للعالم كله بكل الطرق الممكنة.

تفاصيل حفل إيمي 2021

يحضر حفل إيمي 2021 في نسخته الـ 73 حوالي 500 ضيفا فقط، بعدما كان يحرص الآلاف على التواجد به خلال السنوات الماضية بسبب بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا.

استضاف جيمي كيميل حفل العام الماضي الذي كان افتراضيا بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن هذا العام يستضيفه الممثل الكوميدي سيدريك ذا انترتينر، ويشهد الحدث العديد من العروض الموسيقية والغنائية.

يغيب صناع 3 أعمال سيطرت على جوائز إيمي العام الماضي، بعد اضطرارهم لتأجيل المواسم الجديدة بسبب جائحة كورونا، وهم Succession و Schitt's Creek وWatchmen.