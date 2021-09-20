تنازل عن مليوني دولار.. تفاصيل جديدة حول رحيل باولينيو عن أهلي جدة

كشفت تقارير صحفية اليوم، الاثنين، تفاصيل جديدة في قضية رحيل البرازيلي باولينيو، لاعب وسط فريق أهلي جدة السعودي، بعد شهر فقط من التعاقد معه.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن باولينيو تنازل لإدارة النادي عن مقدم العقد البالغ مليوني دولار، وبعض الأمور المالية مقابل فسخ العقد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب البرازيلي تسلم منذ وصوله إلى النادي راتب شهر واحد فقط، بمبلغ مليون ريال سعودي.

وأوضحت، أن اللاعب أبلغ إدارة ماجد النفيعي قبل عشرة أيام رغبته بالرحيل، والعودة إلى بلاده بعد أن شرح كامل ظروفه الأسرية في البرازيل، ما تسبب في انخفاض مستواه الفني وشروده الذهني داخل وخارج الملعب.

وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت أمس الأول، في بيان رسمي، فسخ عقد البرازيلي باولينيو بالتراضي، وذلك بعد 58 يومًا من إعلان التعاقد معه، بعد مضي 5 جولات من انطلاقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

فيما أكد ماجد النفيعي، رئيس الأهلي، أن النادي لن يبقي أي لاعب لا يستحق ارتداء الشعار سواء كان محليًّا أو أجنبيًّا، بعد إعلان فسخ تعاقد البرازيلي باولينيو بالتراضي بين الطرفين.