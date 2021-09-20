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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أحمد مهني عن إقالة مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية: يقظة حكومة

أحمد مهني، وكيل لجنة
أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  بالتحية والشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإستجابة لطلب الإحاطة حول الاستيلاء على أرض مستشفي العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين، مما تسبب في إقالة  مدير مستشفي العباسية للصحة النفسية لهذا السبب.

 

وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أن  مستشفى الصحة النفسية بالعباسية واحدة من المستشفيات التي تلعب دورا كبيرا في أداء خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لآلاف المرضى سنوياً ما يجعلها محط أنظار المجتمع دائماً، وبالرغم من ذلك إلا أنها كانت تعاني من الفساد لسنوات طويلة،حيث أصبح الاهتمام بالتوسع فى تقديم خدمات الطب النفسى وعلاج الإدمان ضرورة قصوى، وبالرغم من ذلك إلا أن  يبدو الإهمال والبيروقراطية والفساد، أصبحت عوائق لمحاولات تحسين وتطوير والتوسع فى تلك الخدمات.

 

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بعد إقالة مدير مستشفى العباسية.. إيناس عبد الحليم تعلن استجابة الحكومة لطلب الإحاطة الخاص بها

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نشرة أخبار المحافظات.. إطلاق أكبر قافلة للعمل الخيري برعاية الرئيس السيسي في الإسماعيلية.. تخفيض رسوم عبور السفن السياحية من قناة السويس.. ومحافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية

 

 

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب، أنه ليست السابقة الاولى الذي يحاول البعض في الاستيلاء على أراضي المستشفي، التي  تم إنشاؤها عام 1883 ومساحتها الحالية تبلغ 68 فدانا، وقد كانت قصرا لأحد الأمراء، وتم ضمها لديوان عام وزارة الصحة 21 سبتمبر 1997 بناء على قرار جمهوري، ثم صدر قرار وزاري تحت رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٦ لسنة ٢٠١٦ تم اعتبار مباني المستشفى أثر تاريخى ﻻيجوز التعرض له.

 

وأكد البرلماني، أن إقالة مدير مستشفي العباسية بسبب المخالفات مؤخرًا، هو خير دليل على يقظة الحكومة ومحاسبة كل من يخطئ أو يحاول نشر الفساد وإهدار المال العام للدولة، فضلا عن مراعاة صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات له.

أحمد مهني مجلس النواب مصطفى مدبولي مستشفى العباسية العباسية

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