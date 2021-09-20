أحمد مهني عن إقالة مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية: يقظة حكومة

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتحية والشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإستجابة لطلب الإحاطة حول الاستيلاء على أرض مستشفي العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين، مما تسبب في إقالة مدير مستشفي العباسية للصحة النفسية لهذا السبب.

وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية واحدة من المستشفيات التي تلعب دورا كبيرا في أداء خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لآلاف المرضى سنوياً ما يجعلها محط أنظار المجتمع دائماً، وبالرغم من ذلك إلا أنها كانت تعاني من الفساد لسنوات طويلة،حيث أصبح الاهتمام بالتوسع فى تقديم خدمات الطب النفسى وعلاج الإدمان ضرورة قصوى، وبالرغم من ذلك إلا أن يبدو الإهمال والبيروقراطية والفساد، أصبحت عوائق لمحاولات تحسين وتطوير والتوسع فى تلك الخدمات.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه ليست السابقة الاولى الذي يحاول البعض في الاستيلاء على أراضي المستشفي، التي تم إنشاؤها عام 1883 ومساحتها الحالية تبلغ 68 فدانا، وقد كانت قصرا لأحد الأمراء، وتم ضمها لديوان عام وزارة الصحة 21 سبتمبر 1997 بناء على قرار جمهوري، ثم صدر قرار وزاري تحت رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٦ لسنة ٢٠١٦ تم اعتبار مباني المستشفى أثر تاريخى ﻻيجوز التعرض له.

وأكد البرلماني، أن إقالة مدير مستشفي العباسية بسبب المخالفات مؤخرًا، هو خير دليل على يقظة الحكومة ومحاسبة كل من يخطئ أو يحاول نشر الفساد وإهدار المال العام للدولة، فضلا عن مراعاة صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات له.