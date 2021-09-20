استغرقت 6 ساعات.. «طوارئ طنطا الجامعي» تنقذ يد شاب من البتر بعد انزلاق كفه في المفرمة

نجح فريق طبى بمستشفى الطوارئ الجامعى بطنطا فى إجراء جراحة دقيقة لإصلاح كف يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بعد أن دخلت بالكامل مفرمة لحوم، وذلك خلال عملية ناجحة استغرقت 6 ساعات.

أشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمهارة ودقة الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة بنجاح، مشيرًا إلي أن مستشفى الطوارئ الجامعى تستقبل حالات الحوادث على مدار الساعة وتخدم محافظات الدلتا الخمس.

أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الشاب حضر للمستشفى ويده اليمنى حتى منتصف الساعد داخل مفرمة لحم، وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ بقسمى الاستقبال والعمليات واستدعاء الفريق الطبى من أقسام جراحة التجميل والعظام والتخدير، كما تم استدعاء فريق من الدفاع المدني.

وأضاف عميد كلية الطب بطنطا، أن رجال الدفاع المدني بقيادة اللواء على أبو الدهب نجحوا خلال ثلاث ساعات فى استخراج يد الشاب من المفرمة باستخدم صاروخ كهربائي لتقطيع المفرمة واستخراج يده من داخلها، والحفاظ عليها وتجنب وصول حرارة التقطيع لليد ليتم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة.

وقال الدكتور محمد الشبيني، المشرف العام علي مستشفى الطوارئ الجامعى بطنطا، أنه فور نجاح فريق الدفاع المدني من استخراج كف اليد من المفرمة تم إجراء جراحة عاجلة للمريض استغرقت 3 ساعات، تم خلالها توصيل شرايين معصم اليد وإصلاح الأوتار المتهتكه وتثبيت عظام كف اليد والأصابع وتوصيل جميع الأوردة المفصولة وحياكة الجلد ومتابعة كفاءة الدورة الدموية وعاد الكف ليعمل بكفاءة وفى وضعه السليم.

وأكد "الشبيني" تجاوز المريض لمراحل الخطر واستقرار حالته تمامًا، حيث يتلقى الرعاية الطبية بعنابر جراحة التجميل بالدور الرابع بمستشفى الطوارئ الجامعى.

ضم الفريق الطبي من قسم جراحة التجميل الدكتور سمير غرابة "مدرس جراحة التجميل"، ومحمد الغزالى "مدرس مساعد تجميل"، وعلى عطا "طبيب مقيم"، وعبد الخالق سلام"طبيب مقيم"، تحت إشراف الدكتور إيهاب زايد رئيس قسم جراحة التجميل، ومن قسم العظام أحمد ناجى، تحت إشراف د الدكتور أسامه عبد الوهاب رئيس قسم العظام، ومن قسم التخدير الدكتوره ريهام ذكي، والدكتوره رغده محمد، تحت إشراف الدكتور أيمن عيد المقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، ومن التمريض سناء حماد، وجهاد محمد، وميرفت الاشقر، وسارة مسعد.