اعتذار متبادل.. كيف أنهى رئيس جامعة طنطا خلاف فتاة الفستان والمراقبين|فيديو

إستقبل الدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا اليوم الأربعاء، طرفى ما عرف إعلاميا بواقعة فتاة الفستان بمقر الجامعة بحضور ممثلى المجلس القومى للمرأة بالغربية والقيادات وممثلى إتحاد الطلاب وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

جاء ذلك إنطلاقا من المبادرة الكريمة التى أطلقها زكي لإنهاء الخلاف بين الطرفين.

عقب التداول بين الجميع إنتهى الإجتماع بنجاح مبادرة الصلح والتصالح بينهما والتى تؤكد على النقاط التالية:





النقطة الأولى: تقدمت الطالبة للجامعة بالإعتذار على ما بدر منها على صفحات التواصل الإجتماعى والقنوات الفضائية وما بدر من الغير على صفحتها.



النقطة الثانية: فى ضوء ما إنتهت إليه النيابة العامة ورغبة من الطالبة حبيبة طارق فى إنهاء الخلاف فقد تقدمت بالإعتذار للمراقبين عن ما قد يكون أسيء فهمه.





النقطة الثالثة: تقدم الموظفين بالشكر والتقدير لإبنتهم الطالبة حبيبة طارق على ما بدر منها من الإعتذار.



النقطة الرابعة: يتقدم رئيس الجامعة بالشكر لكافة أطراف الواقعة لقبولهم مبادرة التصالح وإنهاء النزاع بينهم بصورة حضارية تليق بهم وبجامعة طنطا.

4 نقاط رئيسية في نجاح مبادرة الصلح التى أطلقها رئيس الجامعة بين الطالبة حبيبة وا

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