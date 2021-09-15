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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصلح خير.. رئيس جامعة طنطا: فتاة الفستان اعتذرت للمراقبين.. تفاصيل

جلسة الصلح بجامعة
جلسة الصلح بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا انتهاء جلسة الصلح بين الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بفتاة الفستان بحضور والديها من جهه وطرف النزاع من المراقبين لإبرام جلسة للصلح ولم الشمل للطرفين  وذلك خلال لقاء مؤتمر صحفي عقب بمقر رئاسة جامعة طنطا بحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس القومي للمرأة .


وكشف رئيس جامعة طنطا أن الفتاة قدمت الاعتذار للمراقبين المنتدبين بكلية الآداب بجامعة طنطا عن سوء التفاهم والتقدير للمواقف المتبادلة حفاظا علي صالح الطرفين .

جلسة صلح بين فتاة الفستان والمراقبين بمبادرة رئيس جامعة طنطا

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واستشهد رئيس جامعة طنطا في حديثه بمقولة"الصلح خير" مشيرا أن هذه المواقف والأحداث الحمد لله احتوائها البيت الأول لكل الطلاب والطالبات وهي جامعة طنطا " .

من جانبها أعلنت فتاة الفستان عن ترحيبها بالصلح واستجابتها لدعوة الأب المتمثلة في رئيس الجامعة مؤكدة أنها تكن كل الإحترام والتقدير لكل أطراف النزاع والمشاركين في مبادرة التصالح ولم الشمل .


من ناحية أخري أكد محمد خليل محامي الطالبة حبيبة طارق المعروفة إعلامياً بفتاة الفستان نجاح مبادرة رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى في إنهاء الخلاف بين طرفي واقعة فتاة الفستان التي شهدتها كلية الآداب في أثناء اداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2020-2021 خلال شهر يونيو الماضى

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وشدد محامي الطالبة على أن طرفي النزاع ارتضيا الصلح بينهما، ووجود سوء فهم أثناء أحداث الواقعة، وأن تواجد الطالبة اليوم دليل على تلبية الطالبة وأسرتها دعوة رئيس جامعة طنطا لإنهاء الخلاف بين الطرفين قائلا : الصلح خير

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