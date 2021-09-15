قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1391 مواطنًا بالغربية

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ1391 مواطناً من خلال قافلة طبية تم تنفيذها اليوم بقرية قرانشو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

أكد رئيس جامعة طنطا، اهتمام الجامعة بإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية، فى إطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال ‏الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، وضمت وضمت 12 تخصصا طبيا بمشاركة 30 من أساتذة كلية الطب والتمريض بالجامعة، بالإضافة إلى قافلة زراعية.

وصرحت الدكتوره سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 36 حاله لاستكمال العلاج في مستشفى الجامعة بالمجان فى تخصصات الجراحه والقلب والرمد والمخ والأعصاب والعظام.

شارك في القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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