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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط متهمين والبحث عن آخر لاتهامهم بالنصب على صاحب شركة بالزاوية الحمراء

أرشيفية
أرشيفية

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة النصب على صاحب إحدى الشركات والاستيلاء على كميات من البضائع منها، حيث تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطهما .

 

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء ، من شريك بإحدى الشركات وأخر مدير مبيعات بذات الشركة ، قرر بتضررهما من بعض الأشخاص لقيامهم بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من البضائع " مواد غذائية " عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية وقيامهم بدفع جزء من قيمة تلك البضائع ، والاتفاق معهم على دفع باقى المبلغ المتبقى على دفعات ، إلا أنهما اكتشفا تعرضهما لواقعة نصب .

 

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة  3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بالقاهرة ، أمكن ضبط إثنين من المتهمين.

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 وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالنصب على الشاكين والاستيلاء منهما على كميات من البضائع بالإشتراك مع المتهم الهارب عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية بقصد إعادة بيعها مرة أخرى لتجار المواد الغذائية.

 

وتم إرشادهم إستهداف عدد 3 مخازن ملك أحد المتهمين، كائنين  بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وعثر بداخلها على كميات كبيرة من السلع الغذائية " متحصلات الواقعة متحصلات وقائع أخرى " – مبلغ مالى " من متحصلات وقائع النصب " – سيارة نقل والمستخدمة فى إرتكاب الوقائع ملك نجل أحد المتهمين.

 

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهماهما والمتهم الهارب بالنصب عليهما ،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

رجال مباحث القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء نصب 3 مجرمين بضائع

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