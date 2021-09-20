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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تطلب تحليل مخدرات للسائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات

سيارة الخطيب عقب
سيارة الخطيب عقب الحادث

باشرت النيابة العامة التحقيق فى واقعة دهس خطيب وزارة الاوقاف بمدينة نصر، حيث استمعت النيابة لأقوال المتهم الذى قرر أنه فوجئ بخروج سيارة ملاكي عكس الاتجاه من ملف ولم يقصد دهسه.

قرار النيابة العامة 

استعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث والاطلاع على تفريغ كاميرات المراقبة الذى تبين من خلاله سير السيارة الملاكى عكس الاتجاه، وسير النقل بسرعة كبيرة مما تسبب فى وقوع الحادث.

 كما طلبت النيابة إجراء تحليل مخدرات للسائق لبيان ما إذا كان يقود تحت تأثير المخدر من عدمه ، والاستماع لأقوال قائد السيارة الملاكى الآخر الذى شهد الواقعة .

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اكتشاف الحادث 

 تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا بأخرى ملاكى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع مصطفى النحاس المنطقة التاسعة دائرة القسم ، ووجود متوفى وآخر مصاب .

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معاينة الحادث 

 على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة انتقال رجال الأمن لمكان البلاغ لكشف ملابساته وتفريغ كاميرات المراقبة، وتبين من الفحص والتحري قيام قائد سيارة ملاكى وهو الشيخ هاني الشحات " إمام وخطيب بوزارة الأوقاف " بقطع الطريق بطريقة خاطئة ، مما تسبب فى اصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الإتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط الأطراف وتولت النيابة التحقيق .

كما تبين من المعاينة التي أجراها العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث أن سيارة خطيب الأوقاف تحولت إلى كتلة من الحديد نتيجة الحادث وأن سائق النقل كان يسير بسرعة كبيرة أفقدته السيطرة على السيارة اصطدامها بأخرى .

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فيما وجه اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة برفع حطام الحادث ، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة تسليم الجثمان لذويه تمهيدا لدفنه.

ردود أفعال غاضبة من رواد السوشيال ميديا

عقب الحادث توالت ردود الأفعال الغاضبة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " بعد الحادث ، مؤكدين أنها ليست الاولى من نوعها بسبب عدم وجود حرم آمن فى اليوتيرنات الامر الذى يؤمن المركبات فى الدوران ، ومنع السير عكس الاتجاه فى تلك الفتحات ، و ناشدوا المسؤولين اعادة النظر فى تخطيط فتحات " اليوتيرنات" بسبب كثرة الحوادث نتيجة توسيع الطرق وسير المركبات بسرعة كبيرة.

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