التعليم تقررعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس إلا بعد سداد المصروفات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

جاء ذلك حرصا على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للانشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف الى بناء الشخصية السوية ، وعملا على توفير الامكانيات المادية ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية.

طارق شوقي :العام الدراسي الجديد سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يؤكد بكل وضوح ان العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال ايام الاسبوع في المدارس

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على ان جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب : ان العام الدراسي الجديد سيكون به اعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :