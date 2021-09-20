التعليم تقررعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس إلا بعد سداد المصروفات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022
جاء ذلك حرصا على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للانشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف الى بناء الشخصية السوية ، وعملا على توفير الامكانيات المادية ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية.
طارق شوقي :العام الدراسي الجديد سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يؤكد بكل وضوح ان العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال ايام الاسبوع في المدارس
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على ان جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب : ان العام الدراسي الجديد سيكون به اعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :
- تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والابداعي
- تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم
- الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب
- التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين
- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا
- تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية كحصص مصر على سبيل المثال
- ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرس
- حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية
- العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها
- حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب واولياء امورهم
- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة
- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول
- بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله
- متابعة الإدارات التعليمية لالتزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية
- متابعة الإدارات التعليمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي - لغات)
- التوسع في المساحات الخضراء و زرع اكبر عدد من الأشجار داخل المدارس
- حظر استخدام أي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها
- الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة تويع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات
- عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين
- التواصل والتنسيق مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية