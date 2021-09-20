عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تقررعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس إلا بعد سداد المصروفات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

جاء ذلك حرصا على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للانشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف الى بناء الشخصية السوية ، وعملا على توفير الامكانيات المادية ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية.

طارق شوقي :العام الدراسي الجديد سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب

 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يؤكد بكل وضوح ان العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال ايام الاسبوع في المدارس

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على ان جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب :  ان العام الدراسي الجديد سيكون به اعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط. 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :

  • تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والابداعي
  • تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم
  • الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب
  • التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين
  • اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا
  • تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية كحصص مصر على سبيل المثال
  • ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرس
  • حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية
  • العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها
  • حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب واولياء امورهم
  • تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة
  • التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول
  • بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله
  • متابعة الإدارات التعليمية لالتزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية
  • متابعة الإدارات التعليمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي - لغات)
  • التوسع في المساحات الخضراء و زرع اكبر عدد من الأشجار داخل المدارس
  • حظر استخدام أي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها
  • الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة تويع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات
  • عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين
  • التواصل والتنسيق مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية
التعليم الكتب المدرسية المدارس المصروفات الدراسية

ترشيحاتنا

برلماني يطالب بـ التبرع لـ الأندية الرياضية.. ويؤكد: دعمها يخرج جيلا محترفا

براءة مسئولين سابقين بالتعليم من تهمة تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق

السيسي يؤكد موقف مصر الثابت لدعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية

فرمان من طلعت يوسف بشأن رحيل نجوم الإسماعيلي

بالأرقام.. عمرو السولية السلاح الفريد فى تشكيلة النادى الأهلي

تأجيل بطولة كأس "خليجي 25" إلى يناير 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

تحقيقات قضية اسجد للكلب.. الطبيب يروى تفاصيل فيديو 10 دقائق بعيادة العظام

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

شوبير يزف أخبارا سارة لجماهير الأهلى قبل السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ