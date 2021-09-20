نشرة المنوعات| كويكب عملاق يصطدم بالأرض.. ونهاية مأساوية لنجمة إنستجرام

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.
كويكب عملاق يصطدم بالأرض خلال الساعات القادمة
يسبح كويكب ضخم في الفضاء بسرعة هائلة 50000 ميل في الساعة متجهًا نحو كوكب الأرض، حيث من المقرر أن يصطدم بمدار الأرض اليوم.
بعد عام من اختفائها.. نهاية مأساوية لنجمة انستجرام أمريكية
أثار لغز اختفاء نجمة الانستجرام الأمريكية، غابي بيتيتو، محل اهتمام كثيريين وذلك بعد ظهورها الأخير مع صديقها برليان لوندري، في أواخر أغسطس الماضي، ضمن رحلتهما الطويلة في الولايات المتحدة.
عمرها 79 عاماً.. العثور على كعكة أثارت حيرة العلماء في ألمانيا.. صور
أثار العثور على كعكة شمالي ألمانيا حيرة علماء الآثار هناك حيث أنها صمدت أمام نيران الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تغيرات الزمن.
دمية مرعبة تطعن أصحاب المنزل حتى الموت.. ما القصة؟
لاذ معلم في مدرسة ابتدائية بالفرار من منزله الجديد بعد اكتشاف دمية مخيفة داخل جدار، وبجانبها رسالة أكثر رعبًا حيث ذكر فيها أن هذه الدمية طعنت أصحابها الأصليين حتى الموت.
بدراجة هوائية .. طبيب لبناني يذهب للمستشفى لإجراء عملية ولادة
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورة طبيب جراحة نسائية استقل دراجة هوائية ليتمكن من الوصول إلى المستشفى الذي يعمل به، حيث دخلت امرأة في حالة مخاض.
في سابقة فريدة.. "القضية 404"هو أول عمل درامي عربي أبطاله من ذوي الهمم
في سابقة فريدة ومشجعة على الإبداع وإعطاء الفرص لكل مستحق بدأ العمل الفني “القضية 404” في الخروج للنور وهو أول عمل درامي عربي ، يضم معظم أبطاله من ذوي الاحتياجات الخاصة.