نشرة المنوعات| كويكب عملاق يصطدم بالأرض.. ونهاية مأساوية لنجمة إنستجرام

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.



يسبح كويكب ضخم في الفضاء بسرعة هائلة 50000 ميل في الساعة متجهًا نحو كوكب الأرض، حيث من المقرر أن يصطدم بمدار الأرض اليوم.



أثار لغز اختفاء نجمة الانستجرام الأمريكية، غابي بيتيتو، محل اهتمام كثيريين وذلك بعد ظهورها الأخير مع صديقها برليان لوندري، في أواخر أغسطس الماضي، ضمن رحلتهما الطويلة في الولايات المتحدة.

أثار العثور على كعكة شمالي ألمانيا حيرة علماء الآثار هناك حيث أنها صمدت أمام نيران الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تغيرات الزمن.

لاذ معلم في مدرسة ابتدائية بالفرار من منزله الجديد بعد اكتشاف دمية مخيفة داخل جدار، وبجانبها رسالة أكثر رعبًا حيث ذكر فيها أن هذه الدمية طعنت أصحابها الأصليين حتى الموت.



انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورة طبيب جراحة نسائية استقل دراجة هوائية ليتمكن من الوصول إلى المستشفى الذي يعمل به، حيث دخلت امرأة في حالة مخاض.

في سابقة فريدة ومشجعة على الإبداع وإعطاء الفرص لكل مستحق بدأ العمل الفني “القضية 404” في الخروج للنور وهو أول عمل درامي عربي ، يضم معظم أبطاله من ذوي الاحتياجات الخاصة.