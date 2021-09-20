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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الرحيل عن الزمالك.. تقارير مغربية تكشف وجهة أشرف بن شرقى الجديدة

أشرف بن شرقي يتدرب
أشرف بن شرقي يتدرب بقوة في معسكر الزمالك ببرج العرب

أكدت تقارير صحفية مغربية اليوم رغبة نادي بيراميدز في تقديم عرض مغري  للدولى المغربى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مستغلا عدم وصول مسؤولي القلعة البيضاء لاتفاق نهائي لتجديد عقد المهاجم المغربي مع الفريق الأبيض.

 

وينتهي عقد أشرف  بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، وتواصل إدارة الزمالك المؤقتة برئاسة حسين لبيب مجهوداتها من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع وكيل أعمال أشرف بن شرقي لتمديد عقده لثلاثة مواسم إضافية.

 

بيراميدز ينصب شباكه على أشرف بن شرقى 

وقاد أشرف بن شرقى الزمالك للتتويج بلقب الدورى هذا الموسم بفضل تصدره قائمة هدافى الفريق برصيد 15 هدفا بجانب فوزه مع الفريق الأبيض بطولة الكأس والسوبر الإفريقى والسوبر المصرى فى موسم 2019، وهو نفس الموسم الذى شهد بداية انتقاله للقلعة البيضاء قادما من الهلال السعودى.

 

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن بيراميدز يرغب في تقديم عرض مغري للاعب أشرف بن شرقي لضمه إلى صفوفه خلال الفترة القادمة

 

وقالت الصحيفة المغربية في تقرير لها اليوم "الاثنين"، إن إدارة بيراميدز تسعى لاستغلال أزمة اللاعب مع إدارة الزمالك لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع وكيل أعماله من أجل عدم التجديد لـ الأبيض، والانضمام  إلى نادي بيراميدز.

 

وأضافت الصحيفة: أن سبب الخلاف بين إدارة الزمالك وأشرف بن شرقي يعود إلى رغبة الأخير في وضع شرط جزائي يصل إلى 500 ألف  دولار وهو ما رفضه حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك، مؤكدا أنه سيخرج ويقول جميع الحقائق حال تأكده من فشل المفاوضات مع الدولى المغربى.

 

مران قوى لللزمالك فى بداية معسكر برج العرب 

على جانب أخر أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق المران الصباحي على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

 

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق  قبل انطلاق التدريب الصباحي.

 

وشرح المدير الفني للاعبين خطة تدريب اليوم وطالبهم بالتركيز في الفترة الحالية خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات مهمة سواء محليا أو إفريقيا.

 

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون فقرة بدنية للاعبين في بداية التدريب الصباحي على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب.

 

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

 

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في السادسة والنصف مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.   

 

الزمالك يواجه توسكر الكينى فى دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة توسكر الكيني في دور الـ٣٢ من البطولة، وذلك بعدما تأهل الفريق الكيني للدور نفسه، عقب فوزه على أرتا سولار بطل جيبوتي بثلاثية دون رد في لقاء إياب الدور التمهيدي.

 

كان لقاء الذهاب الذي أقيم في جيبوتي بين توسكر وأرتا سولار انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق ليتأهل الفريق الكيني لدور الـ٣٢ بنتيجة ٤-١ في مجموع المباراتين.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر أحد يومي 15-16 أكتوبر المقبل في كينيا، بينما  تقام مباراة العودة أحد يومي 22-23 من الشهر ذاته بالقاهرة.

أشرف بن شرقي بيراميدز الزمالك هسبريس كارتيرون توسكر

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