بعد مشكلة الزمالك الأخيرة.. برلماني يكشف آليات حل الأزمة المالية للأندية الرياضية

قال النائب عامر الشورجي عضو مجلس النواب، إن الأندية الرياضية الكبرى من السهل أن تعوض خسائرها عن طريق حق الإنتفاع الخاص بالأندية ،مطالبا هذه الأندية بضرورة عمل ترشيد إستهلاك فى الحفلات ، ومرتبات المدربين ، وكذا الإقامات الخارجية.

واقترح “ الشوربجي” ، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ضرورة إقامة المعسكرات الرياضية فى الدولة المصرية نفسها بدلا من الخارج، الأمر الذي يسهم فى تحقيق الأثر الإيجابي الأكبر على الإقتصام المصري، حيث أنه سيوفر مبالغ مالية طائلة كانت تصرف لهذه المعسكرات بالخارج .

جدير بالذكر أن أكد طارق جبريل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والمدير المالي، أن مديونيات القلعة البيضاء وصلت لأكثر من مليار جنيه بشكل متراكم منذ 10 سنوات .

وأضاف طارق جبريل ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» : المديونيات وصلت لـ مليار جنيه ، وهي تراكمات منذ 10 سنوات وأكثر المديونيات حدثت في الخمس سنوات الأخيرة.

وأكمل : العشوائية سبب المديونية الكبيرة علي النادي علي سبيل المثال ، في 2013 تسلمت امانة الصندوق وكان عدد العاملين كبير للغاية وذلك بسبب العشوائية في 2021 عدد العاملين تضاعف أكثر من مرة ونصف.