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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد لقاء العضايلة وزكي.. الأردن يتطلع للاستفادة من تجربة مصر في الاستثمار

صدى البلد

التقي السفير أمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار مناقشة سبل ومجالات التعاون المشترك بين الأردن ومصر في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

 

وتناول اللقاء فرص الاستثمار والقطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خصوصاً في ظل ما تشهده من مشروعات استثمارية جاذبة، جعلت منها نموذجاً في المنطقة.

 

وخلال اللقاء، أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن تقديره لزيارة السفير العضايلة، التي تؤكد مدى اهتمام الأردن بالاطلاع على تجربة مصر في مجال تشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، والفرص والحوافز الاستثمارية وطرق التطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية، التي تتميز بموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط، مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي "قناة السويس".

 

واستعراض  المهندس يحيى زكي، حجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأولى من عمر المنطقة الاقتصادية على مستوى البنية التحتية والمرافق والإجراءات والاستثمارات وما تطمح إليه المنطقة خلال خطتها الخمسية الحالية 2020-2025.

 

من جانبه، أعرب السفير العضايلة عن اعتزاز الأردن بمستوى العلاقات الوطيدة التي تجمعه مع مصر والحرص على  تعزيزها بشكل مستمر في مختلف المجالات، مشيداً بالنموذج الناجح في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

 

وأعرب عن تطلعه لتوسيع التعاون بين منطقة قناة السويس الاقتصادية وبين المناطق الاقتصادية والاستثمارية في الأردن وذلك في إطار مناقشة سبل ومجالات التعاون المشترك بين الأردن ومصر في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

 

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