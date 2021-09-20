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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هشم عظام وجنتيها.. موديل شهيرة تتعرض للضرب المبرح من زوجها السابق

صدى البلد

اعتدى شاب في العقد الثالث من عمره على عارضة أزياء وموديل شهيرة في بريطانيا بإطلاق النار عليها و إصابتها في وجنتيها وتحديدا في المنطقة أسفل العين.

 
ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 34 عاما، تدعي جودي ديكنسون وتعمل في مجال عرض الأزياء تعرضت للضرب من زوجها السابق بسب غيرته الشديدة عليها . 

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و بحسب التقرير الطبي، فإن الشابة أصيبت بطلقة نارية في وجنتها ووصلت شظية الرصاصة للعين في الداخل، مما أصاب الشابة بعاهة قد تستمر معها لوقت طويل.

 
وقالت الشابة في التحقيقات، إنها فوجئت بإقتحام زوجها السابق للمكان، وبيده سلاح ناري وتهديدها بالقتل بسبب رغبته في العودة إليها ورفضها التام ذلك الامر، فقام بإطلاق النار عليها و فر من المكان سريعا.


جدير بالذكر أن الشابة ذكرت في التحقيقات أنها أم لخمسة أطفال، و مصدر رزقها الوحيد للإنفاق على اسرتها هو مجال عرض الأزياء، وإصابتها ستمنعها من إستكمال عملها.

 

 وأكدت أن السبب الاساسي لإعتراض زوجها العاطل عن العمل هو عملها في مجال عرض الازياء لأنه يغار عليها وتسببت غيرته في تعرضها للإهانة و الضرب لسنوات حتى إنفصلا منذ عامين.

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شاب عارضة أزياء موديل شهيرة بريطانيا النار العين

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