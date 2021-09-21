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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم 21-9-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرسعر الدولار أمام الجنيه  في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21-9-2021، بعد ان زاد أمس بمقدار قرشا واحدا، علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

 

وبحسب ما جاء بجدول اسعار العملات الأجنبية لدي البنك المركزي فقد بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.

وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه بنحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع لدي بنكا مصر والأهلي.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيها للبيع.

 

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيها للبيع لدي بنوك “ HSBC، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، أبوظبي الاول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، عودة، بلوم، البركة، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول".

 

أعلي سعر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع لدي بنوك " التعمير والاسكان، الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات".

 

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.58 جنيها للشراء و 15.78 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي".

مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي سعر الدولار البنوك المصرية

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