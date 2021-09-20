لأول مرة| المتحدث العسكري يستعرض دور السيدات العاملات في قوات حفظ السلام

نشر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ فيديو للمشاركات المصرية فى عمليات حفظ السلام ؛ كما ظهر في الفيديو دور السيدات المصريات العاملات في قوات حفظ السلام في العديد من الدول.

وتعتبر مصر من بين الدول الرائدة التي تدعم عمليات حفظ السلام النابعة للأمم المتحدة منذ كما أن مصر هى سابع أكبر مساهم بأكثر من 3000 جندي حفظ سلام من الرجال والنساء.

ويأتى ذلك من منطلق الدور المحورى والريادى للدولة المصرية، وحرصها على دعم جهود السلام فى كافة أنحاء العالم من خلال المشاركة فى بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بقوات مؤهلة تأهيلًا رفيع المستوى.

وقد أشادت الأمم المتحدة في وقت سابق، بالمساهمات المصرية في مجال حفظ السلام، مثمنة الدور المصري التاريخي والمحوري في منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام، لاسيما التضحيات التي قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية في سبيل تسوية النزاعات وصون السلم والأمن الدوليين تحت راية الأمم المتحدة.

وحافظت مصر على وضعيتها ضمن أكبر الدول المساهمة بقوات حيث تشارك في اللحظة الراهنة بأكثر من ثلاثة آلاف من الرجال والنساء المصريين الذين يؤدون واجبهم تحت رايات الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار وبناء السلام في مناطق النزاعات، بما في ذلك بعدد من أكثر مناطق النزاعات صعوبة وخطورة.