خاص | بيراميدز يقترب من ضم صانع ألعاب النادي الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن تطورات المفاوضات لضم صانع ألعاب النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفي الحالي .

وأكد المصدر ، في تصريحات خاصة لـ “ صدي البلد ” ، ان إدارة بيراميدز فى تواصل جديد مع ادارة النادي من أجل الحصول علي خدمات ناصر ماهر .

وشدد المصدر ، علي ان ناصر ماهر يرغب بقوة فى الانضمام بعد خروجه من حسابات بيتسو موسيماني .

وتابع أنه رفض كافه العروض التي تلقها فى الاونة الاخيرة .

واختتم المصدر ، تصريحاته ، ان ادارة النادي لا تمانع فى رحيل ناصر ماهر لنادي بيراميدز ، لكن ادارة القلعه الحمراء ترغب فى الحصول علي مبلغ مالي أكبر ما عرضه نادي بيراميدز .

وتأهل فريق نادي عزام التنزاني لمواجهة نادي بيراميدز في دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد إخراج نظيره هورسيد الصومالي من الدور التمهيدي.

ونجح عزام في تأكيد بلوغه للدور الثاني بعد تكرار فوزه على هورسيد بهدف دون مقابل في مباراة الإياب، بعد الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع عزام في تنزانيا بذهاب الدور الثاني أحد أيام ١٥ أو ١٦ أو ١٧ أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام ٢٢ أو ٢٣ أو ٢٤ من نفس الشهر.