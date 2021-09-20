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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحة: عملية تكميم المعدة الأنسب لمرضى السمنة

صدى البلد

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة لتجهيز مريض السمنة المفرطة لجراحات السمنة على أعلى مستوى، من خلال طاقم تخدير، وفريق طبي يمتلك الخبرة الكافة.

وأضاف "كريم صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن اختيار عملية السمنة المناسبة لجراحات السمنة يحدث وفقًا لسمك جدار المعدة، خاصة وأن زيادة سمك المعدة يؤدي إلى صعوبة في تحرك المنظار، وفي هذه الحالة يتم إجراء عملية تكميم المعدة كمرحلة أولى، ومن ثم إجراء عملية تحويل المسار.

وأشار استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إلى أن حجم الكبد الكبير قد يمنع إجراء تحويل عملية تحويل المسار، وفي هذه الحالة تكون عملية تكميم المعدة هي الأنسب والأقل لهذه الحالة.

توقيت إجراء عملية تكميم المعدة لا يتعدى نصف ساعة

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة لتوفير كافة الإجراءات لإعداد جراحات السمنة بشكل آمن، وهذا الأمان يستعدي خبرة عالية جدًا، ووجود طاقم تخدير جيد، واستخدام دباسات حديثة لإجراء العمليات.

وأوضح "كريم صبري"، أن هناك مريض سمنة مفرطة كان يزيد وزنه عن 330 كيلو، وانخفض وزنه 200 كيلو بعد إجراء التكميم، وبعد ذلك زاد وزن هذه الحالة، فتم إجراء عملية تحويل المسار للوصول إلى الوزن المناسب.

وتابع استشاري جراحة السمنة، أن عمليات السمنة المفرطة في حاجة إلى خبرة طبية كبيرة، للوصول إلى الوزن المناسب بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن توقيت إجراء عملية تكميم المعدة قد لا يتعدى النصف ساعة، وتجرى من خلال المنظار من خلال فتحات صغيرة للغاية.

مريض سمنة مفرطة يكشف تفاصيل معاناته مع زيادة الوزن

قال حلمي رفعت حلمي سالم، مريض سمنة مفرطة، إنه يسكن في محافظة كفر الشيخ ويبلغ من العمر 23 عامًا ووزنه أكثر من 156 كيلو جراما ويعاني من مرض السمنة المفرطة؛ ما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائمًا يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

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