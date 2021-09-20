شديد البياض.. طلاء جديد بديلًا لـ تكييف الهواء

يستخدم معظم البشر في وقتنا الحالي مكيفات الهواء الاصطناعية للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، لكن طفرة جديدة تلوح في الافاق حيث استطاع باحثون أميركييون تطوير طلاء جديد أكدوا أنه سيكون بديلا عن وسائل التبريد ومكيفات الهواء في المستقبل بشكل عملي وفعال، وقد يساهم في إنقاذ كوكب الأرض.

ونشرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية، ان الطلاء الجديد يتسم بكونه شديد البياض الأمر الذي جعله يدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية لشدة بياضه مقارنة مع أي طلاء آخر.



وفي هذا الاطار، فان الطلاء الجديد قادر على عكس 98.1 في المئة من الإشعاع الشمسي، بينما تنبعث منه أيضا حرارة الأشعة تحت الحمراء، وذلك لأنه يمتص حرارة أقل من الشمس مما ينبعث منها، وبذلك يكون السطح المغطى بالطلاء مبردا إلى درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المحيطة.



جدير بالذكر، هناك دهانات موجودة مصنوعة لعكس الحرارة، لكنها لا تعكس أكثر من 90 في المئة من ضوء الشمس، كما أنها لا تبرد الأسطح. فيما يكمن السر وراء قدرة الطلاء الجديد (شديد البياض) في استخدام نسبة عالية من مادة "كبريتات الباريوم"، وهو مركب يوجد غالبا بمستحضرات التجميل وورق الصور، وفق ما قال العلماء ومطورو الطلاء.



وفي المحصلة، فقد يلعب الطلاء الجديد دورا مهما في مكافحة التغير المناخي من خلال التقليل من استخدام تكييف الهواء ببعض المنازل أو إلغائه تماما، خاصة في المناطق الدافئة ذات أشعة الشمس الوافرة، وهو ما سيترتب عليه تقليل الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتوفير المال.



وذكر مطورو الطلاء الجديد - الباحثون في جامعة بوردو الأميركية - انهم تعاونوا مع شركة لإنتاجه بكميات كبيرة وتسويقه للبيع وقدموا بالفعل براءات اختراع.