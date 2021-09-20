الأعلى للإعلام: كود تغطية حوادث الانتحار يستهدف الحفاظ على احترام آلام أسرهم

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، إن محددات الكود الإعلامي للتعامل مع قضايا الانتحار تستهدف تقديس الحق في الحياة، والتعامل مع المنتحر على أنه مريض نفسي يحتاج إلى الاحتواء، إضافة إلى عدم الإسراف في نشر فيديوهات المنتحر، وإضفاء البطولة على شخصه.



وأوضح جبر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئولتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"الكود الإعلامي للتعامل مع قضايا الانتحار يستهدف الحفاظ على احترام آلام الأسر.

وأشار رئيس المجلس الأعلي للإعلام إلى أن بعض وسائل الإعلام تاجرت بقضية انتحار فتاة المول، لافتا إلي أنه تم طرح الكود الإعلامي للحوار، ليعتمد خلال أسبوعين وينشر بالجريدة الرسمية.

وأكد اهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقضية الأديان والأوطان، في ظل ترويج الجماعة الإرهابية لأكاذيب بشأن تعارض تعاليم الأديان مع حب الوطن، مشددا على أهمية قضية حماية النشئ والحفاظ على الهوية الوطنية.

