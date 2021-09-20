حكم العمل بالسمسرة .. الإفتاء: حرام في حالة واحدة

حكم العمل بالسمسرة .. كثيرا ما تختلط أمور التجارة والبيع والشراء على الأشخاص ومن ثم ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول “ ما حكم العمل بالسمسرة ”؟.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية خلال رده على سؤال “ ما حكم العمل بالسمسرة ”عبر البث المباشر على موقع الفيس بوك لدار الإفتاء إن العمل بالسمسرة جائز شرعا لأن بها جهدا مبذولا ونتيجة لهذا الجهد يكسب الشخص المال .

وأضاف أنها حلال لعلم أطرافها البائع والمباع له ،لأن اطرافها يعلمون أن هذا هو عمل الشخص وسوف يأخذ عليه مالا نتيجة لعمله، فهذا يبيحه .

ونوه الى انه يحرم عمل السمرة في حالة واحدة وهي أن يكون عملا تابعا لمؤسسة ويأخذ الشخص راتبه من المؤسسة مقابل عمله ولكنه أيضا يأخذ عمولة من الطرف الذي يشتري منه مثل :مندوب المبيعات بالشركات الذي يعمل على تسويق المبيعات ويأخذ راتبا فلا يجوز له أخذ نسبة وذلك لأنه يقبض راتبا مقابل هذا العمل من المؤسسة التى يعمل بها.

حكم العمل في البنوك

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، عن سؤال: ما حكم العمل في البنوك، قائلاً: "العمل في البنوك جائز شرعاً لا حرج فيه، وراتبه حلال أيضاً".



حكم العمل في البنوك قسم القروض

وبين "شلبي" حكم العمل في البنوك قسم القروض، قائلاً:"إن إخراج المال من البنك له صور متعددة والأصل أن يأخذ الإنسان المال للاستثمار لا ليستهلكه وينتفع به، وإن فعل ذلك فهو مقصر وعليه استثمار هذا المال ليستطيع سداد الفوائد المترتبة على سحب المال والقروض البنكية".

وأشار إلى أن العمل في البنوك قسم القروض، جائز شرعاً ولا حرج فيه وهذا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية.



هل راتب موظف البنك حرام؟

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن العمل في البنوك جائز شرعًا، مؤكدًا أن هذا ما عليه دار الإفتاء بخصوص فتوى العمل في البنوك.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم العمل بالبنوك؟»، أن العلماء الذين لم يجيزوا فوائد البنوك أحلوا العمل بالبنوك ولم يحرموه، مشيرًا إلى أن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار جائزة عند دار الإفتاء، ومن ثم يجوز أيضًا العمل بالبنوك.