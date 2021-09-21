تراث ثقافي مصري عالمي.. عودة مهرجان لعبة التحطيب بالأقصر

كشف محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، تفاصيل الاستعدادات لعودة إطلاق مهرجان لعبة التحطيب بالأقصر .



وقال محمد إدريس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، إن مهرجان التحطيب من أهم المهرجانات الفنية والثقافية التي تقام في صعيد مصر بمحافظة الأقصر .

وتابع محمد ارديس:" المهرجان توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا ولكن هذا العام يتم الاستعداد لعودة فعاليات مهرجان التحطيب بالاقصر ".



وأكمل محمد ادريس:" مهرجان التحطيب سيتم إقامته في قرية حسن فتحي، وتم ترميم العديد من الأماكن التراثية في قرية حسن فتحي بالأقصر ".

وتابع محمد إدريس:" شعرنا بسعادة بالغة بعد أن علمنا بعودة مهرجان التحطيب لينطلق من قرية حسن فتحي بالأقصر ".

ولفت محمد إدريس :" لعبة التحطيب تمارس داخل قرى جنوب مصر في معظم الاحتفالات والافراح والاعياد وزارة الثقافة نجحت في تسجيل لعبة التحطيب كتراث ثقافي مصري عالمي في اليونسكو “، مضيفا:” لعبة التحطيب تمارس من أيام الحضارة المصرية القديمة".



