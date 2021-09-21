عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طب المسنين: من المتوقع وجود بليون ونصف مريض زهايمر بحلول عام 2050

هالة سويد
هالة سويد

قالت الدكتورة هالة سويد رئيس قسم طب المسنين بجامعة عين شمس خلال اليوم العالمي للمسنين، إن زيادة تعداد المسنين يساهم في زيادة تعداد مرض الزهايمر، ومن المتوقع إصابة بليون ونصف مريض بالزهايمر على مستوى العالم بحلول عام 2050.


وأضافت هالة سويد، خلال لقائها ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة "cbc” أن تزداد نسبة الإصابة بالزهايمر بزيادة العمر، كما أن هناك درجات من النسيان تشبه الزهايمر ولكن ليست زهايمر، فيوجد مشابهات له، ويتعلق بعضها بأمراض معينة يمكن علاجها.

ونوهت هالة سويد، إلى أنه تزداد احتمالية حدوث المرض مع زيادة عمر الشخص وترتبط بطريقة المعيشة الخاصة به. 
وأكدت رئيس قسم طب المسنين على ضرورة وجود نشاط ذهني في الحياة العادية لتجنب الأصابة بالزهايمر كالقيام بحسابات أو حفظ وترتيل القرآن، حيث يعتبر ذلك تنشيطاً وتدريباً للذاكرة.

https://fb.watch/88RWyRypaJ/

هالة سويد طب المسنين الزهايمر نشاط ذهني النسيان

ترشيحاتنا

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

طب المسنين: من المتوقع وجود بليون ونصف مريض زهايمر بحلول عام 2050

فيديو يكشف الكثير عن أداء كاديلاك CT5-V بلاكوينج.. تفاصيل

حكم تارك الزكاة جحودا وعقوبة تاركها في الدنيا والآخرة

ببطارية كبيرة وسعر منافس.. أوبو تطلق رسميًا هاتفها Oppo A16 في الهند

8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين.. اعرفها وطرق علاجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

بالفيديو.. اللقطات الأولى من حادث أتوبيس الإسكندرية الصحراوي

كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنصرية الشرطة.. شاهد تلميذ يتعرض للخنق على يد ضابط في وضح النهار|فيديو

سقطت على وجهها.. مراسلة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب|فيديو

اللقاح في طبق سلطة.. علماء يعملون على استبدال الحقن بخضروات كورونا|صور

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ