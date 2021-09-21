طب المسنين: من المتوقع وجود بليون ونصف مريض زهايمر بحلول عام 2050

قالت الدكتورة هالة سويد رئيس قسم طب المسنين بجامعة عين شمس خلال اليوم العالمي للمسنين، إن زيادة تعداد المسنين يساهم في زيادة تعداد مرض الزهايمر، ومن المتوقع إصابة بليون ونصف مريض بالزهايمر على مستوى العالم بحلول عام 2050.



وأضافت هالة سويد، خلال لقائها ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة "cbc” أن تزداد نسبة الإصابة بالزهايمر بزيادة العمر، كما أن هناك درجات من النسيان تشبه الزهايمر ولكن ليست زهايمر، فيوجد مشابهات له، ويتعلق بعضها بأمراض معينة يمكن علاجها.

ونوهت هالة سويد، إلى أنه تزداد احتمالية حدوث المرض مع زيادة عمر الشخص وترتبط بطريقة المعيشة الخاصة به.

وأكدت رئيس قسم طب المسنين على ضرورة وجود نشاط ذهني في الحياة العادية لتجنب الأصابة بالزهايمر كالقيام بحسابات أو حفظ وترتيل القرآن، حيث يعتبر ذلك تنشيطاً وتدريباً للذاكرة.

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