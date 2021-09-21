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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤشرات أولية عن فوز حزب جاستن ترودو بالانتخابات الكندية

جاستن ترودو
جاستن ترودو

أفادت مؤشرات أولية، اليوم الثلاثاء، على فوز الحزب الليبرالي الكندي برئاسة جاستين ترودو في الانتخابات التشريعية، وسط توقعات بتشكيلة الحكومة الكندية لولاية ثالثة.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن الحملة الانتخابية المبكرة التي استمرت 36 يوما انتهت كما بدأت بخطاب لرئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو، طلب فيه من الكنديين منحه ولاية جديدة لرئاسة البلاد والإشراف على سبل الخروج من أزمة جائحة كورونا.

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بدء فرز الأصوات في معظم أنحاء كندا بعد انتهاء الاقتراع 

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إغلاق صناديق الاقتراع في مقاطعات كندا الأطلسية وبدء فرز الأصوات

وحذر ترودو، أول أمس الأحد، من أن خصومه المحافظين سيضعفون معركة البلاد ضد الجائحة، وقال إن "الكنديين بحاجة إلى حكومة تتبنى العلم".

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب نسب تأييد الحزب الليبرالي الذي يتزعمه ترودو، مع منافسيه المحافظين، وأنه من غير المرجح حصوله اليوم الاثنين على الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل حكومة دون الاعتماد على حزب معارض، للبقاء في السلطة.

وفي منتصف أغسطس الماضي أعلن ترودو عزمه إجراء انتخابات مبكرة في 20 سبتمبر، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات.
 

جاستن ترودو انتخابات مبكرة أزمة جائحة كورونا الانتخابات في كندا رئيس وزراء كندا

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