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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من حالة الطقس وأسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي: 

 

أسعار الذهب اليوم 21-9-2021

استقر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21-9-2021، بعد ان ارتفع أمس بمعدل جنيهان في المتوسط بنهاية تعاملات اليوم..

 

أسعار الدولار اليوم 21-9-2021

استقرسعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21-9-2021، بعد ان زاد أمس بمقدار..

 

تشهد ارتفاعا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض

 

مواقيت الصاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، 14 صفر 1443 هجرية.

 

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، حيث سجل الفلفل والخيار والكوسة والبطاطس 8 جنيهات للكيلو الواحد ، وتراوحت الطماطم بين 6.5 إلي 8 جنيهات ، والجزر 8 ، والباذنجان 5 جنيهات والبصل 4 والتفاح 15 جنيها ، والجوافة 17 والتين 20 جنيها لكل كيلو ، لدي بائعي التجزئة .

 

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

 

 

أسعار الذهب أسعار الدولار نشرة خدمات صدى البلد اسعار الحديد

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