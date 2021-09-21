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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021:
سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.


وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:
أسمنت المسلح 975 جنيها للطن

أسمنت النصر 945 جنيها للطن

أسمنت السويس 950 جنيها للطن

اسمنت السويدي 980 جنيها للطن

اسمنت حلوان 955 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 915 جنيها للطن

أسمنت سيناء 895 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 865  جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 945 جنيه للطن

اسمنت العسكري بني سويف  900 جنيه للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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