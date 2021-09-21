أسعار الذهب اليوم 21-9-2021

استقر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21-9-2021، بعد ان ارتفع أمس بمعدل جنيهان في المتوسط بنهاية تعاملات اليوم وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.



سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا علي مستوي الاعيرة الذهبية نحو 774 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 885 جنيها .



وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 663 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 516 جنيها .



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6192جنيها و أوقية الذهب نحو 27.51 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 884.6 ألف جنيه.

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

