عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 21-9-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21-9-2021، بعد ان ارتفع أمس  بمعدل جنيهان في المتوسط بنهاية تعاملات اليوم وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.


سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا علي مستوي الاعيرة الذهبية نحو 774 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 885 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 663 جنيها .

 


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 516 جنيها .


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6192جنيها و أوقية الذهب نحو 27.51 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 884.6 ألف جنيه.

 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.
 

مستهل التعاملات سعر الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم الأحد 12- 9- 2021

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الكندية يقر بالهزيمة في الانتخابات لصالح ترودو

تحذير أمريكي من خطر جديد يهدد العالم بسبب كورونا

تسريبات تكشف مواصفات تابلت لينوفو القادم Xiaoxin Pad Pro 12.6

عشب مليء بالفيتامينات يعمل على خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ

غرفة الحبوب تكشف حجم استهلاك مصر من القمح.. فيديو

أدعية الصباح قصيرة.. 30 دعاء مستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو

بالفيديو.. اللقطات الأولى من حادث أتوبيس الإسكندرية الصحراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

عنصرية الشرطة.. شاهد تلميذ يتعرض للخنق على يد ضابط في وضح النهار|فيديو

سقطت على وجهها.. مراسلة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب|فيديو

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ