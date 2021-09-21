أول تعليق من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا عقب فوز حزبه بالانتخابات

وجه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى شعبه؛ عقب انتخاب حزبه لتولي الحكومة في ولاية ثالثة.

وكتب ترودو في تغريدة على تويتر: "شكرًا لك كندا على الإدلاء بصوتك، وعلى ثقتك بالفريق الليبرالي، لاختيار مستقبل أكثر إشراقًا. سننهي المعركة ضد كورونا، وسنقوم بدفع كندا إلى الأمام".

وأقر زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا، إيرين أوتول، اليوم الثلاثاء، بالهزيمة في الانتخابات التشريعية.

وأفادت مؤشرات أولية، اليوم الثلاثاء، على فوز الحزب الليبرالي الكندي برئاسة جاستن ترودو في الانتخابات التشريعية، وسط توقعات بتشكيلة الحكومة الكندية لولاية ثالثة.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن الحملة الانتخابية المبكرة التي استمرت 36 يوما انتهت كما بدأت بخطاب لرئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو، طلب فيه من الكنديين منحه ولاية جديدة لرئاسة البلاد والإشراف على سبل الخروج من أزمة جائحة كورونا.

وحذر ترودو، أول أمس الأحد، من أن خصومه المحافظين سيضعفون معركة البلاد ضد الجائحة، وقال إن "الكنديين بحاجة إلى حكومة تتبنى العلم".

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب نسب تأييد الحزب الليبرالي الذي يتزعمه ترودو، مع منافسيه المحافظين، وأنه من غير المرجح حصوله- الإثنين- على الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل حكومة دون الاعتماد على حزب معارض، للبقاء في السلطة.

وفي منتصف أغسطس الماضي أعلن ترودو عزمه إجراء انتخابات مبكرة في 20 سبتمبر، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات.