اليوم.. ليفاندوفسكي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا

يتسلم روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، جائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في القارة الأوروبية عن الموسم الماضي 2020-2021.

ونشر النادي البافاري بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه أن ليفاندوفسكي سيتسلم الحذاء الذهبي في متحف بايرن ميونخ، وذلك في تمام الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأكد نادي بايرن ميونخ أنهم سيعرضون بثًا مباشرًا لمراسم التكريم، بحضور رئيس النادي هربرت هاينر، وسيتم عرض مقطع لأصدقاء اللاعب، فيما سيلقي ليفاندوفسكي كلمة للجمهور.

وتُوج روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، بجائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي، بعد تسجيله 41 هدفًا في الدوري الألماني، متفوقًا على كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي السابق.