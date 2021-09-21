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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط هواتف مهربة ومليون و70 ألف ريال سعودي مع نجار في مطار القاهرة

رجال الجمارك
رجال الجمارك

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري يعمل نجار مسلح بحوزته مليون ومائة واحد وسبعون الف وخمسمائة ريال سعودي اخفاهم ولم يفصح عنهم، قادم من الرياض.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض استوقف محمود محمد سعيد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج مسرعا من اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية او عملات ونقد.

وبوضع حقائبه للتفتيش علي جهاز الفحص بالأشعة وجدت هواتف محموله، قام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد أن الهواتف مستعمله وفي حدود المسموح، ولكن تلاحظ ارتباك الراكب ومحاولة ابعاد الحقيبة الهاندباج التي بيده وبتفتيشها بواسطة مأمور الجمرك وجد كيس بلاستيك في القاع مغلق بلاصق بداخله عملات نقد من الريال السعودي داخل لفافات ورقية.

كلف هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك كل من عبد الرحمن الصياد والسيد موسي مأموري الجمرك بجرد وعد المضبوطات بمعاونة عماد صقر أمين خزينة الجمرك والعاملين بأحد البنوك بالمطار.

واسفر ذلك عن وجود مبلغ مليون ومائة وواحد وسبعون الف وخمسمائة ريال سعودي، بالمخالفة لقانون النقد والذي أجاز حوزة الراكب لمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وما يوازيها من العملات الأجنبية، ويصرح له باكثر من ذلك دون حد أقصي بشرط الإفصاح.

امر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد اعطاؤه ٣٧ الف وخمسمائة ريال وهو ما يوازي ١٠ الاف دولار المقرر له قانونا بدون افصاح، تم ذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية المختصة.

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